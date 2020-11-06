В одном из районов Башкирии назначили нового главу

фото: пресс-служба Караидельского района

Сегодня, 6 ноября, депутаты Караидельского района Башкирии назначили нового главу муниципалитета. Им стал Айдар Шайдуллин. Ранее он был заместителем руководителя районной администрации. Члены Совета единогласно проголосовали за его кандидатуру, сообщила пресс-служба района. Вторым претендентом на высокую должность был директор местной школы Илдус Харипов.

Шайдуллин формально уже руководил Караидельским районом. В середине октября 2020 года его утвердили в должности временно исполняющего обязанности главы после отставки Ильдара Гарифуллина, проведшего на своем посту восемь лет.