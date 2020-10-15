Глава Караидельского района ушел в отставку

Сам же Гарифуллин опубликовал последнее слово, он поблагодарил всех, с кем приходилось работать

Сегодня, 15 октября, стало известно, что глава Караидельского района Башкирии покидает свой пост. Ильдар Гарифуллин управлял районом с 2012 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, решение было принято на внеочередном заседании Совета Караидельского района пятого созыва. Теперь временно исполнять обязанности главы района будет Айдар Шайдуллин. Чиновник является заместителем главы администрации района по социальной политике.

Сам же Гарифуллин опубликовал последнее слово, он поблагодарил всех, с кем приходилось работать, и назвал Караидельский район успешным и процветающим.

- Желаю, чтобы Караидельский район процветал и дальше, наращивал темпы социально-экономического развития. А вам, уважаемые караидельцы, от всей души желаю большого человеческого счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и неиссякаемых жизненных сил в реализации всех начинаний, - написал Гарифуллин.