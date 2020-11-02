Вузы Башкирии переходят на удаленный режим обучения Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты переходят на дистанционное обучение в вузах Башкирии из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава Минобра республики Айбулат Хажин. Он отметил, что с сегодняшнего дня, 2 ноября, планировалось выпустить на очное обучение все курсы университетов, однако COVID-19 внес свои коррективы. В итоге на дистанционное обучение переходят почти все вузы Башкирии за небольшим исключением.

– По вузам у нас ежедневно фиксируется по 30-40-50 человек, заболевших ковидом, – сказал Хажин. – [Поэтому] все курсы – с первый по предвыпускной – уходят на дистанционный режим обучения. Выпускные курсы [переходят на «удаленку»] в зависимости от специфики образовательного процесса: медицинский университет, школа МВД, юридический институт принимают решение по ситуации.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖАХ БАШКИРИИ

Студенты колледжей, добавил министр, пока обучаются в очном формате – в ссузах заражаемость коронавирусом не столь устрашающая – «на сегодняшний «плюс» девять студентов на стотысячную армию и два преподавателя на 7700 педагогов».