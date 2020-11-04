Сын выложил кадры с Салаватом Фатхединовым, который ранее заболел опасным недугом

Фото: соцсети

Заразившийся недавно коронавирусом народный артист Башкирии и Татарстана Салават Фатхетдинов пошел на поправку. После лечения в Татарстанской РКБ он, по всей видимости, выписался и находится в кругу семьи. Как пишет издание PROKAZAN.RU, в ночь на 4 ноября он «засветился» в сторис у сына в социальной сети Инстаграм.

На видео, опубликованном сыном Салават-абыя, он поет татарские песни в кругу семьи. Видимо, болезнь отступила.

Напомним, ранее сам Салават Фатхетдинов на своей странице в Инстаграме намекал на проблемы со здоровьем, а телеграм-канал «Татарский феномен» писал, что певец лечится от коронавируса.

Фото: https://www.instagram.com/rustamfat18/

Редакция «КП-Уфа» желает Салавату Закиевичу крепкого здоровья и скорейшего полноценного выздоровления.