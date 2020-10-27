Фатхетдинов намекнул, что у него появились проблемы со здоровьем

Народный артист Башкирии и Татарстана Салават Фатхетдинов сообщил о плохом самочувствии. Он намекнул на проблемы со здоровьем на своей странице в инстаграме 25 октября.

– Друзья, мое самочувствие не для пения. Пока племянника Айдара Фатхутдинова [слушайте], – написал певец в посте с видео-композицией своего родственника, оставив недописанным последнее слово на татарском языке.

В комментариях под странной публикацией поклонники творчества Фатхетдинова выразили беспокойство за его здоровье. Тем временем телеграм-канал «Татарский феномен» сообщает, что артист вместе со своей супругой Лейсан «проходит курс лечения» в РКБ.