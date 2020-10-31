В двух театрах Уфы отменили спектакли из-за угрозы коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в двух театрах Уфы приняли решение отменить спектакли. Со ссылкой на собственный источник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Mkset сообщает, что решение было принято после проверки учреждений культуры. Всего проверили пять театров.

Никаких нарушений не обнаружили в Башкирском театре оперы и балета, и театре «Нур».В Русском драмматическом театре проверка показала, что в зале было занято 46% мест при норме в 30%.

Спектакли были отменены во время проверки в национальном Молодежном театре и Башкирском государственным театре кукол. Напомним, что в Молодежном театре еще в конце сентября стало известно, что у троих сотрудников обнаружили коронавирус.