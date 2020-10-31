Артист из Уфы прошёл отбор в шоу "Голос" на Первом канале

Уроженец Уфы 35-летний артист и музыкант Руслан Воротников 30 октября прошел отбор в «слепых прослушиваниях» шоу «Голос». На родине он известен как исполнитель роли графа Орлова в мюзикле «Голубая камея», который вот уже несколько проходит на сцене Русдрамтеатра.

«Самое главное, получился рассказ – это важнее всего. Поэтому я вас услышал и рад приветствовать. Спасибо большое!», – объяснил свой выбор Валерий Сюткин.

Отметил артиста и ведущий Дмитрий Нагиев, который сказал, что Руслан прекрасно справился с выбранной задачей.