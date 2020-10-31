В Башкирии неожиданно пропала 20-летняя девушка

Сегодня, 31 октября, в Башкирии начались поиски молодой уфимки, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». 20-летняя Дарья Сотникова вышла из дома 29 октября, и с тех пор о ней не было никакой информации. Девушка домой так и не вернулась.

Приметы: рост -155 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Была одета в серую короткую куртку, черные джинсы, ботинки и вязаную шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, поисковики просят сообщить информацию на бесплатный телефон горячей линии 8 800 700 54 52.