В Башкирии извращенец две недели совращал семилетнюю девочку в доме и бане

В Караидельском районе Башкирии 43-летний мужчина две недели совершал насильственные действия сексуального характера над семилетней девочкой. Информацию об этом предоставил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах.

О случившемся 28 октября сообщила 33-летняя неработающая мать пострадавшей первоклассницы. Женщина рассказала, что подозреваемый является ее сожителем. По словам обратившейся, мужчина совершал развратные действия в отношении ее дочери в бане и доме в период с 15 до 28 октября.

В настоящий момент мужчину доставили в Следственный комитет, решается вопрос об аресте.