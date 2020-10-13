Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Башкирии продлили осенние каникулы школьников 2020 из-за коронавируса

Ребята выйдут на учебу как минимум на неделю позже
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Башкирии продлили осенние каникулы школьников из-за коронавируса

В Башкирии продлили осенние каникулы школьников из-за коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенние каникулы школьников в Башкирии в 2020 году начнутся на неделю раньше – 19 октября вместо 26.

О переносе школьных каникул Радий Хабиров рассказал 13 октября во время оперативного совещания. Согласно плану руководства региона, дети уйдут на отдых на неделю раньше запланированного срока – 19 октября вместо 26. Однако вернутся в школу они по «старому» - лишь 4 ноября. Таким образом, продолжительность отдыха ребят увеличится на одну неделю.

По всей видимости, руководство республики пошло на такие меры в целях предотвращения возможности распространения коронавируса в Башкирии. Инициативу о продлении каникул выдвинул министр здравоохранения республики Максим Забелин.