В очередном районе Башкирии поменяли главу

фото: администрация главы Нуримановского района

Нуримановский район Башкирии возглавил 37-летний Вилдан Ситдиков. Он сменил на этой должности Азамата Нусратуллина, руководившего муниципалитетом с 2009 года.

Назначение Ситдтикова на контрактной основе произошло 29 октября на заседании депутатов местного совета. Ранее чиновник был заместителем главы района по строительству и ЖКХ.

Вилдан Ситдиков родился 22 апреля 1983 года в поселке Красный Ключ. В 2005 году окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2004 года работал в ряде строительных фирм: был там бетонщиком, мастером отделочных работ, старшим инженером. В 2010 году занял пост начальника архитектуры, а в 2011 стал заместителем главы администрации по строительству и ЖКХ.

Напомним, ранее сообщалось, что в отставку ушел глава башкирского района, проработавший на посту более 20 лет.