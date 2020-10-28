Ушел в отставку глава башкирского района, проработавший на посту 20 лет

Наиль Гатауллин

Глава Бижбулякского района Башкирии ушел в отставку спустя 20 лет работы. Наиль Гатауллин управлял администрацией с 1999 года. Он покинул должность по собственному желанию. Ему вручили орден «За заслуги перед республикой» первой степени.

Накануне, 28 октября, состоялся совет муниципалитета, на котором был назначен исполняющий обязанности руководителя районной администрации. Им стал заместитель главы по социальным вопросам Артур Зарипов.

Напомним, в сентябре на главу Бижбулякского района Башкирии региональная прокуратура завела административное дело. Чиновника оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что его администрация заключила контракты с коммерческой фирмой в обход конкурсных процедур.