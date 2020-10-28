Поклонники Элвина Грея могут насладиться его новым клипом

скриншот с клипа

Популярный выходец из Башкирии и исполнитель Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, представил новый клип «По городам». Произведение, опубликованное на Youtube, за полчаса набрало более 4 тысяч просмотров.

Новый трек Грей исполнил вместе с музыкантом из Казахстана Айнуром Boore. На кадрах клипа можно также встретить популярного в соседнем Татарстане блогера Булата Браво, в танцах участвовали представители татарского TikTok сообщества The Duslar House.

Поклонники звезды восторженно отреагировали на новинку, называя Юльякшина «лучшим», а клип «очень крутым».