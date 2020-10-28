В Уфу два брата жестоко расправились с 33-летним мужчиной

Следком Башкирии сообщил, что в республике задержаны два подозреваемых в убийстве брата 30 и 32 лет. Тело жертвы обнаружили 26 октября в подвале частного дома в Уфе. Убитому на момент смерти было 33 года. По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, подозреваемые приехали 14 октября в гости к своей знакомой, где находился потерпевший. Между мужчинами в течение двух дней происходили конфликты, так как предполагаемые преступники были недовольны его нахождением в этом доме.

Во время очередной ссоры подозреваемые нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения руками, ногами, черенком от лопаты и табуретом по различным частям тела и голове. После они оставили его в подвале доме и утром 16 октября обнаружили, что он скончался. Вместе с хозяйкой дома подозреваемые скрылись. Женщина же вскоре ушла от злоумышленников и сообщила обо всем отцу.

Следователи выяснили, что преступники ранее были судимы, они пытались скрыться после убийства в Уфе, а потом выехали в Новосибирск, но были задержаны полицейскими на поезде. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.