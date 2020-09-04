Главу одного из районов Башкирии оштрафовали по требованию прокуратуры

фото: vk.com / Наиль Гатауллин

Главу Бижбулякского района Башкирии Наиля Гатауллина оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что его администрация заключила контракты с коммерческой фирмой в обход конкурсных процедур. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В апреле 2020 года администрация района в обход конкурсных процедур заключила с коммерческой организацией договор аренды водопроводных сетей в трех населенных пунктах. При этом один из объектов мог быть передан лишь на основании концессионного соглашения, – пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура завела на Гатауллина административное дело. Ему присудили штраф в 40 тысяч рублей. В адрес чиновника также было внесено представление с требованием устранить нарушения. К дисциплинарной ответственности был привлечен председатель местного Комитета по управлению собственностью Минземимущества. Незаконно подписанные договоры расторгнуты, сейчас проводятся конкурсные процедуры.