Новый дилерский центр SKODA в Уфе уже открылся!

В честь открытия, в автоцентре действуют акции на автомобили и сервисное обслуживание

МС Моторс Зубово, новый официальный дилер ŠKODA в Уфе, открыл свои двери для клиентов.

Его главное отличие в том, что МС Моторс Зубово – это первый цифровой дилерский центр ŠKODA в республике Башкортостан: увидеть и протестировать автомобили здесь можно не только в реальной жизни, но и в виртуальной реальности на различном современномоборудовании.

МС Моторс Зубово – третий автосалон ŠKODA группы компаний «МС Моторс» в республике Башкортостан, расположенный на трассе Уфа-Аэропорт, около Кафе Отдых. Еще два дилерских центра расположены в Уфе на Трамвайной и в Стерлитамаке.

В честь открытия, в автоцентре действуют акции на автомобили и сервисное обслуживание для владельцев автомобилей ŠKODA, а также предусмотрена специальная зона ŠKODA FAMILY с развлечениями и подарками для детей. Пройти тест-драйв ŠKODA можно также вместе с маленькими посетителями – в тестовых автомобилях предусмотрены детские автокресла.

МС Моторс Зубово – третий автосалон ŠKODA группы компаний «МС Моторс» в республике Башкортостан

Отметить открытие салона уже успели автопробегом по природным красотам республики Башкортостан – реке Инзер, живописным дорогам Белорецкого района, посетив Абзановский водопад, Айгирские скалы, горный хребет Караташ.

Покоряли дороги Южного Урала на автомобилях ŠKODAKODIAQ 2.0 TSI 7-DSG и ŠKODAKAROQ 1.4 TSI 8АКПП, которые участники автоэкспедиции оценили в числе «лучших автомобилей для автопутешествий по России».

В период с 22.10.2010 по 31.10.2020 года в МС Моторс Зубово проходят Дни открытых дверей, на которых гости могут реально и виртуально ознакомиться с всеми новейшими технологиями и решениями ŠKODA, протестировать автомобили, а также воспользоваться специальными предложениями на автомобили и сервисное обслуживание.

МС МОТОРС ЗУБОВО официальный дилер ŠKODA.

Ждем Вас ежедневно с 9.00 – 21.00 по адресу:

г. Уфа, ул. Электрозаводская 18/1

Тел. +7(347) 222-88-88

www.msmotors.ru

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