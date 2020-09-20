«Батюшки мои!» семья из Башкирии удивила Якубовича

Фото: стоп-кадр передачи "Поле чудес"

На днях в популярной телепередаче «Поле чудес» приняла участие семья гастролирующего баяниста Азата и преподавателя аккордеона Гульназ Тухватуллиных из Агидели, которые по-настоящему смогли удивить ведущего. Супруги вместе с младшим сыном Вадимом преподнесли ему музыкальный подарок и исполнили зажигательный номер, сыграв на баяне и аккордеоне задорную национальную мелодию. Леонид Якубович настолько проникся музыкой, что даже подтанцовывал во время номера, а все зрители громко аплодировали артистичной семье.

После окончания выступления Якубович поинтересовался – кто же научил мальчика так хорошо играть, и часто ли семья выступает с номерами. Гульназ Тухватуллина призналась, что игре на баяне и аккордеоне научила сына самостоятельно.

- Батюшки! - искренне восхитился ведущий, после чего мальчику вручили набор различных канцтоваров, которые непременно пригодятся ему в школе.

Как оказалось позже, семье не в новинку участвовать в телепередачах. Так, а марте Вадим Тухватуллин участвовал в передаче «Лучше всех», где всех поразил своей игрой на баяне.