Планировку зоны «Алга» в Башкирии отменяют уже в третий раз

В Башкирии вот уже в третий раз отменяют планировку особой экономической зоны «Алга».

Федеральная антимонопольная служба еще один раз отменяет закупку на планировку и разработку особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии. На этот раз закупка приостановлена из-за жалобы московской компании, которая увидела в документации госзакупки сразу несколько нарушений.

«РБК-Уфа» сообщает, что ранее торги признавали несостоявшимися из-за того, что потенциальные исполнители контракта на планировку не предоставляли документы, которые подтверждают опыт похожих работ. Еще один раз закупку отменяли из-за нарушений в документации.

Напомним, что решение создать в республике особую экономическую зону с привилегиями для бизнесменов летом 2020 года принял премьер-министр Михаил Мишустин. На разработку и строительство зоны выделят порядка 6,33 млрд рублей. В полную силу, если все пройдет успешно, зона должна заработать к 2025 году.