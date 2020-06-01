В Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:52:12+03:00

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На днях глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в стране двух новых особых экономических зон. Одна появится в Саратовской области, вторая – в Башкирии. Республиканские власти с присущей им креативностью дали ей название «Алга» («Вперед» - на башкирском языке).

Согласно распоряжению правительства, особая экономическая зона «Алга» расположится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. По задумке властей, она заработает в полную силу к 2025 году. На строительство необходимой инфраструктуры из башкирской казны будет выделено 6,33 млрд рублей.

- Уррааа!!! Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона «Алга» будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров. Это – сотни миллиардов в нашу экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер нашего развития!!! – написал эмоциональный пост в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU