2020-06-01T05:52:12+03:00
Экономика

В Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»

Распоряжение накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в стране двух новых особых экономических зон. Одна появится в Саратовской области, вторая – в Башкирии. Республиканские власти с присущей им креативностью дали ей название «Алга» («Вперед» - на башкирском языке).

Согласно распоряжению правительства, особая экономическая зона «Алга» расположится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. По задумке властей, она заработает в полную силу к 2025 году. На строительство необходимой инфраструктуры из башкирской казны будет выделено 6,33 млрд рублей.

- Уррааа!!! Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона «Алга» будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров. Это – сотни миллиардов в нашу экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер нашего развития!!! – написал эмоциональный пост в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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