Погода в Башкирии на понедельник, 26 октября

26 октября в Башкирии ожидается прохладная погода и осадки.

В Башгидромете рассказали, что начало недели для жителей республики окажется пасмурным и прохладным. Температура воздуха в регионе днем и ночью будет колебаться в промежутке от -2 до +3 градусов. Утром синоптики прогнозируют дожди, а вечером - снег. Также ожидается порывистый ветер.

В Уфе будет немного теплее. Ночью похолодает до нуля градусов, а днем воздух прогреется до +5. Утром и вечером ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Напомним, что ранее в МЧС республики обратились к водителям из Башкирии со специальным предупреждением.