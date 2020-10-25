Спасатели Башкирии выступили с важным для водителей объявлением Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем на территории республики.

По данным спасателей, с 25 по 26 октября в Башкирии ожидаются осадки в виде сильного мокрого снега. В таких условиях возможно отложение снега на проводах, образование гололеда и гололедицы.

В связи с этим в МЧС республики попросили водителей быть внимательными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.

Пешеходам, в свою очередь, напомнили, что прятаться от обильных осадков за деревьями или иными неустойчивыми укрытиями опасно.