Количество скончавшихся от коронавируса в Башкирии увеличилось до 50 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество летальных случаев коронавируса увеличилось до 50.

По данным федеральных экспертов портала «Стопкоронавирус.рф», 25 октября количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 50 человек. Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев, связанных с COVID-19, в республике увеличилось еще на одного человека.

Официально первую смерть от коронавируса в Башкирии зафиксировали 11 апреля. Скончавшимся оказался пациент Белебеевской ЦРБ 1938 года рождения.

Напомним, что ранее врач-рентгенолог ответил редакции «КП-Уфа» на наивные вопросы, связанные с процедурой КТ легких, которая в период пандемии коронавируса стала популярной.