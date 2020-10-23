«В очереди больше шансов заразиться»: врач-рентгенолог из Уфы отвечает на наивные вопросы о КТ легких

С приходом новой волны коронавируса очереди на КТ легких сильно выросли Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кажется, жители Башкирии слишком расслабились – иначе как еще объяснить такие высокие цифры ежедневного прироста заболевших коронавирусом. Соцсети заполнили фотографии огромных очередей на компьютерную томографию в городских больницах, а обиженные комментаторы жалуются, что в платных клиниках и вовсе две недели по записи ждать приходится. Даже глава Башкирии Радий Хабиров признал – «очереди на КТ в больницах гигантские», а значит, врачам пора проводить разъяснительную работу с населением и доносить - делать КТ легких совершенно необязательно, если нет особых показаний.

Когда же необходимо делать КТ легких, нужно ли направление от врача, и почему медики не рекомендуют проходить это обследование чаще, чем раз в полгода? За разъяснениями «Комсомолка» обратилась к врачу-рентгенологу с 23-летним стажем, заведующей отделением лучевой диагностики ГКБ №21 Гульнаре Садыковой.

КТ – ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ ВРАЧА!

- Значительно ли увеличился поток пациентов, желающих пройти КТ легких?

- Однозначно да. Весной, когда коронавирус только пришел в республику, люди сидели дома, на самоизоляции, лишний раз вообще старались не выходить на улицу. А вот летом все расслабились – стали появляться в общественных местах, пренебрегать масочным режимом – так что нет ничего удивительного, что к осени количество заболевших начало расти. Поэтому не только увеличилось число пациентов в очереди, но и вирусную пневмонию мы стали выявлять гораздо чаще, каждый день несколько случаев точно, - уточняет Гульнара Садыкова. – Отделение лучевой диагностики работает круглосуточно, непрерывно, чтобы успеть обследовать максимальное количество пациентов – до 165 человек за сутки.

Врач-рентгенолог с 23-летним стажем Гульнара Садыкова уверяет: не нужно делать КТ только потому, что "захотелось" Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Можно ли в клинике пройти КТ легких без направления врачи, без очередей и за деньги?

- Вообще мы принимаем как пациентов, которые приходят с направлением от врача, так и экстренных, которых привозят на скорой помощи – они проходят КТ бесплатно. Но не проходит и дня, чтобы к нам не обратились с просьбой провести им обследование за деньги и внеочередно. Конечно, мы никого не разворачиваем, а разговариваем, выясняем анамнез – почему пациент вообще решил пройти КТ, что его беспокоит. Самое главное, что мы стараемся донести до наших пациентов – компьютерная томография не делается всем подряд, потому что это исследование небезопасное, - отмечает специалист.

- Когда нужно проходить КТ легких?

- Мы рекомендуем проходить КТ легких, если у человека появились признаки ОРВИ и только после консультации с лечащим врачом. Запомните: компьютерную томографию не надо делать в первые сутки после появления температуры, поскольку обследование, скорее всего, ничего не покажет. Наиболее информативна КТ легких будет на 5-8 сутки после появления первых симптомов, если не сбивается высокая температура, появились одышка, кашель, снижена сатурация (уровень кислорода) в крови – то есть проявляется клиника поражения легких, - объясняет врач-рентгенолог Гульнара Садыкова

- Какие существуют противопоказания к КТ, и почему нельзя часто проходить это обследование?

- Как и у любого медицинского обследования, у компьютерной томографии есть противопоказания – это беременность на ранних сроках, детский возраст. Важно знать, что во время КТ человек получает очень большую лучевую нагрузку – порядка 7 миллизиверт. Даже при рентгенографии лучевая нагрузка меньше. Это не значит, что нужно бежать на рентген, раз там облучение меньше – зачастую на рентгенографии клиническую картину, характерную для вирусной пневмонии, можно и не увидеть, - подчеркивает доктор.

Так что, запомните – специалисты настоятельно рекомендуют проходить КТ только строго по назначению врача и не чаще чем раз в полгода. Чаще – крайне нежелательно, поскольку это высокая лучевая нагрузка.

- Впрочем, существуют рекомендации: при отрицательной динамике КТ нужно делать каждые 4-5 суток. Если состояние значительно ухудшается, то КТ поможет скорректировать тактику лечения. Но если у человека идет положительная динамика, нужно обойтись лабораторными исследованиями и консультацией с лечащим доктором, а не бежать занимать очередь на КТ, - говорит врач.

КОРОНАВИРУС НЕЛЬЗЯ ВЫЯВИТЬ НА КТ

Что касается точности исследования, важно понимать, что при вирусной пневмонии и коронавирусе клиническая картина поражения легких может быть ярко выраженной, а может и отсутствовать. Например, у некоторых пациентов может вообще не быть никаких симптомов, они чувствуют себя прекрасно, но при этом КТ покажет значительное поражение легких. А у кого-то могут быть все симптомы – а на КТ все будет чисто.

- При описании мы смотрим и высчитываем площадь поражения, выставляем по стадиям, и клиницист это описание сопоставляет с клинико-лабораторными данными, и после этого назначается лечение, - отмечает доктор. – Важно помнить, что диагноз коронавирус никогда не ставится на КТ, а только на основании положительного анализа ПЦР (мазка из носоглотки). На КТ можно только выявить вирусную пневмонию.

В первые сутки КТ может и не показать клинику заболевания, только на 5-8 день Фото: Яна БАЗЕКИНА

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ

- Как проявляется вирусная пневмония на компьютерной томографии?

- При вирусной пневмонии на КТ на начальной стадии появляется зона матовости. Потом на этих зонах появляются уплотнения – очаги консолидации, это уже говорит о том, что заболевание находится в самом расцвете. Потом зоны матовости пропадают, идет обратный регресс. Вообще очаги довольно долго рассасываются. Также мы всегда проводим дифференциальный диагноз – часто пациенты поступают с другими заболеваниями, и КТ-картина вирусной пневмонии иногда схожа с тромбоэмболией и с отеком легких. Поэтому мы стараемся плотно работать с клиницистами, - объясняет врач-рентгенолог Гульнара Садыкова.

- Как ведут себя пациенты в очереди, чувствуется ли напряжение и беспокойство?

- Пациентов у нас много. Конечно, бывает, что образуется очередь, люди нервничают, хотят зайти побыстрее. В эти моменты важно выйти к ним, поговорить, успокоить, объяснить ситуацию. Мы ведь тоже работаем без перерыва, и пациенты это понимают, - говорит врач. – Кроме КТ легких мы проводим и другие исследования – головного мозга, брюшной полости, сосудистые исследования, потому что мы – многопрофильная клиника. После перепрофилирования БСМП в ковид-госпиталь часть экстренных пациентов на скорых попадает к нам, и мы стараемся обследовать их в первую очередь.

- А если у пациента высокая температура, он тоже ожидает в общей очереди?

- Нет, рядом с кабинетом КТ оборудован бокс, где постоянно дежурят сотрудники приемно-диагностического отделения – они работают там посменно, полностью экипированные в защитные костюмы. Там мы принимаем пациентов, которые поступают на скорой с непонятной клиникой – температурой, одышкой, снижением сатурации. Из приемного отделения нам звонят на внутренний телефон, сообщают, что в боксе находится пациент. Мы сразу же стараемся оградить остальных людей в очереди и принимаем экстренного. Если на КТ есть признаки вирусной пневмонии, то пациента заводим обратно в бокс. Если нет – то отправляем его в смотровой кабинет, где с ним уже работают другие специалисты, - отмечает Гульнара Садыкова.

После каждого пациента стол на КТ тщательно обрабатывается дезрастворами Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Сколько по времени занимает прохождение КТ легких у одного пациента?

- Сканирование одного пациента в среднем занимает 5 минут плюс расшифровка (в зависимости от количества срезов на томографе). Плюс после каждого пациента мы обрабатываем стол дезинфицирующими растворами. В кабинете круглосуточно работает кварцевая лампа, постоянно проводится влажная уборка. Для нас очень важно уберечь сотрудников и пациентов от инфекции, тем более что вирусная пневмония сейчас встречается очень часто. А главное коварство пневмонии в том, что зачастую человек может даже и не знать, что болен, - объясняет врач.

ДУМАЛ, ЧТО КОРОНАВИРУС, ОКАЗАЛОСЬ - ОНКОЛОГИЯ

- Случались ли такие ситуации, когда приходил пациент с жалобами на одышку, кашель, но вместо пневмонии у него выявлялся рак или другие патологии легких?

- И туберкулез, и онкологию мы выявляем, конечно, как случайные находки. То есть человек может жаловаться на кашель и одышку, а на КТ выяснялось, что у него онкология. К нам часто поступают пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточностью, с застойными изменениями, жидкостью, отеком в легких, и при этом симптоматика может быть очень похожа на картину вирусной пневмонии, - подчеркивает заведующая отделением лучевой диагностики ГКБ №21.

Врач вспоминает историю своей пациентки – молодой женщины в возрасте 30 лет, которая жаловалась на субферильную (от 37 до 37,5 градусов) температуру, не сбивающуюся долгое время. Терапевт в поликлинике лишь разводила руками, поэтому женщина решила самостоятельно пройти КТ легких, которое показало объемное новообразование в средостении. Сейчас уфимка проходит лечение в онкодиспансере, и страшно представить, чем могло бы все закончиться, если бы женщина не забила тревогу и не прошла компьютерную томографию.

Через аппарат КТ в больнице в сутки проходит до 165 пациентов Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЧТОБЫ НЕ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ НА КТ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Напоследок врач-ренгенолог напомнила читателям «Комсомолки» простые, но очень важные правила, как уберечься от коронавируса и пневмонии.

- Избегайте мест массового скопления людей.

- Носите маски и перчатки, не забывайте менять маски – разовые каждые 2 часа, многоразовые - стирать и проглаживать утюгом.

- Чаще мойте руки с мылом, обрабатывайте их антисептиком.

- Соблюдайте общественную дистанцию в общественных местах, транспорте и в больницах.

- Приходите на КТ только по показаниям и назначению лечащего врача. Помните, что исследование далеко не безопасно, и шанс заразиться в очереди – гораздо выше. Так что по возможности – оставайтесь дома. И да, коронавирус на КТ не диагностируют, для этого существуют лабораторные исследования.

- Если у вас поднялась температура и сильный кашель, не бегите в больницу, ведь в очереди вы можете заразить других людей.