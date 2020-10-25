В Башкирию придет снег и похолодание Фото: Иван ПРОХОРОВ

Уже в скором времени в Башкирию придет похолодание и снег, а температура воздуха опустится до -7 градусов.

По данным Башгидромета, самым холодным за ближайшие три дня будет вторник. 26 октября температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, а днем потеплеет до -1. В понедельник ночью и днем похолодает до -2 градусов.

Также уже скоро в республику придут осадки. Сперва это будет дождь, а по мере похолодания в Башкирии выпадет снег.

В связи с похолоданием автоинспекторы советуют автомобилистам поменять резину на зимнюю и быть особо внимательными на дорогах. О том, где в Уфе приобрести зимнюю резину можно прочитать в материале «КП-Уфа».