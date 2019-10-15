Зимняя резина в Уфе 2019: где купить, когда переобуваться на шипы

В ближайшие выходные, 20 и 21 октября, в Уфе ночью похолодает до -2, -3 градусов, а в горных районах Башкирии столбик термометра покажет и вовсе -5. Днем будет влажно – пройдут дожди, местами снег, а ночью все это дело замерзнет. Тогда-то и может наступить тот самый «день жестянщика». Соответственно, поменять летнюю резину на зимнюю в Уфе стоит уже как можно скорее.

Как показывает практика, при первой же гололедице водители, которые не успели «переобуть» резину на своих автомобилях, рискуют попасть в сложную ситуацию. «Комсомолка» подскажет, где в Уфе купить шипованные шины и где их можно поменять.

МЭР ПОСОВЕТОВАЛ ПОМЕНЯТЬ РЕЗИНУ НА ЗИМНЮЮ УЖЕ СЕЙЧАС

Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии призвал жителей Уфы города менять резину на зимнюю уже сейчас, а также обратился к коммунальным службам.

- Прошу все городские службы начать противогололедную обработку проезжих частей. Это уже должно быть на контроле, особенно в ночное время, - сказал мэр Уфы.

По данным сервиса Gismeteo, минусовая температура в Уфу придет уже ночью 17 октября. Холодать начнет постепенно – в четверг ожидается -1 градус, а в пятницу уже -3. В ночь на 19 октября температура воздуха упадет до -4, что значительно повышает риск для водителей автомобилей с летней резиной. Поэтому менять резину в Уфе лучше уже сейчас.

В республиканской Госавтоинспекции водителей также призвали автомобилистов поменять резину заранее, особенно, если вы собираетесь ехать за город и в горные районы. Если вы не успели с «переобувкой», а на улице снег и гололед, лучше отказаться от поездки.

Не стоит ждать «бума» и очередей в шиномонтажках. Поменяв резину сейчас, вы рискуете потерять несколько шипов с колес, но зато погода не застанет вас врасплох.

Сроки замены летней резины на зимнюю также установлены законодательно в техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этому документу, разрешенный вид шин распределяется по сезонам следующим образом: Зима - зимние шипованные, зимние нешипованные.

Весна - летние, зимние шипованные, зимние нешипованные.

Лето - летние, зимние нешипованные.

Осень - летние, зимние шипованные, зимние нешипованные.

ГДЕ КУПИТЬ ЗИМНИЕ ШИНЫ В УФЕ

Как говорится, готовь сани летом, однако не все автомобилисты покупают зимнюю резину заранее и начинают ее искать только в межсезонье.

Кстати, при выборе «зимней обуви» для своего железного коня водители делятся на два типа – кто-то выбирает шипы, а кто-то отдает предпочтение так называемым «липунам». До сих пор неизвестно – что же лучше. Купить колеса в наше время не проблема – повсюду специализированные магазины, которые предлагают диски на любой вкус и цвет.

Купить зимнюю резину в Уфе зимой 2019 года можно в магазине «Колеса даром». Здесь же вы можете получить небольшую скидку, если сдадите магазину в переработку старую, непригодную для эксплуатации резину. Также проверенными магазинами являются шинный центр «Таганка» и «Уфимская шинная компания».

Колеса выбрать, конечно же, можно и на вторичном рынке. Например, на сайте объявлений: выбираем все нужные параметры и листаем объявления. Стоит отметить, что на таких сайтах много мошенников – не стоит переводить предоплату по объявлению, лучше съездить и посмотреть, а при желании уже купить на месте.

Также б/у колеса можно купить на базе, которая находится в поселке Миловка, – здесь есть как диски, так и колеса, а сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать желаемое по доступным ценам.

Перекинуть резину можно как самостоятельно, так и в шиномонтажке. Лучше не экономить и выбрать второй вариант, чтобы вам сделали балансировку колес.Выбирать шиномонтажку нужно по отзывам в интернете или по совету друзей.