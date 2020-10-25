Бульвар длиной в 1,7 км в Уфе отремонтируют за 266 млн рублей

Бульвар Ибрагимова в Уфе отремонтируют за 266 миллионов рублей.

Известно, что общая стоимость будущего контракта на ремонт и благоустройство дорого в центре города будет составлять 266,5 миллионов рублей. Бюджет республики потратит на это 248,5 миллионов, еще 10 миллионов заплатит федеральный бюджет, а 8 – муниципальный. Портал РБК-Уфа сообщает, что работы на участке должны будут закончиться поздней осенью 2022 года. Длина участка, на котором пройдет ремонт составляет порядка 1,7 километров.

Судя по гарантийным требованиям, строители отремонтируют саму проезжую часть, установят новые канализационные люки, бордюры, знаки и замостят тротуар плиткой.

Напомним, что летом в Уфе начали масштабный ремонт улицы Комсомольской.