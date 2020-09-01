После размытия пакета акций БСК Башкирия потеряла 34 млрд рублей, Хабиров написал заявление в СК РФ

Радий Хабиров выступил с официальным заявлением

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с «Башкирской содовой компанией». По его словам, в ходе размытия акций БСК, регион потерял 34 млрд рублей. Власти республики намерены возместить этот ущерб и вернуть фирму в собственность государства. Правительство РБ подало иск в Арбитражный суд и заявление в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Быстрыкина.

– На основе наших доводов мы […] отправили в Арбитражный суд Республики Башкортостан наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования. Суть наших требований очень проста. […] Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан, – заявил Хабиров.

Власти Башкирии считают, что республике «в результате мошеннических действий» был нанесен ущерб в размере 34 млрд рублей. «Мы требуем её возмещения». В правительстве РБ убеждены, что «Сода» «всегда была республиканской собственностью», и на это «есть соответствующие заявления».

В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Быстрыкина Радий Хабиров отправил заявление «о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти».