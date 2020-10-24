Девушка пообещала матери завтра вернуться домой

Пропавшая 27-летняя уфимка Евгения Матвеева вышла на связь с матерью. По словам девушки, с ней все в порядке.

– Сейчас вот только с ней разговаривала. Говорит, поехала на шашлыки. Телефон оставила у кого-то в машине. Еще не дома. Завтра, сказала, приедет. Вроде как с ней все хорошо, – рассказала мать Евгении Людмила в беседе с «КП-Уфа».

Напомним, девушка числилась пропавшей без вести с 22 октября. В тот день она вышла из дома, чтобы купить себе одежду, а затем сказала, что едет в аэропорт встречать знакомого, после чего перестала отвечать на звонки. У нее есть ребенок – 7-летний сын. Все это время он проводил время со своим отцом – бывшим мужем Евгении. Родственники ничего не говорили мальчику и происходящем.