«Не уверена, что это писала она»: пропавшая уфимка оставила близким загадочное послание

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«КП-Уфа» стали известны подробности пропажи 27-летней уфимки Евгении Матвеевой, которую дома ждет малолетний сын. Напомним, девушка вышла из дома 22 октября, после чего перестала выходить на связь с друзьями и родственниками. По словам матери пропавшей, ее дочь в тот день поехала покупать спортивный костюм.

– Она вышла из дома в половине третьего. Поехала с каким-то знакомым покупать себе костюм спортивный на проспекте Октября. С кем именно, не говорила. Потом сказала, что едет встречать знакомого в аэропорт, но, как выяснилось, тот человек даже на рейс не регистрировался. Но она говорила, что встретила его, и они поехали в ресторан. Затем написала, что домой не приедет сегодня, и у нее все хорошо. Но я не уверена, что это писала именно она. Когда я позвонила утром в 10 часов, телефон был доступен, но трубку никто не брал, – рассказала Людмила в беседе с корреспондентом «КП-Уфа».

Сегодня она собирается взять детализацию вызовов с телефона своей дочери, чтобы выяснить, с кем та связывалась накануне пропажи. Женщина также рассказала, что раньше Евгения уже пропадала, «но всегда выходила на связь. […] Она больше четырех часов без связи не была. Даже если с телефоном что-то случалось, все равно находила способ [связаться]».

Людмила уже обратилась к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и в полицию. Она даже обзвонила морги – там безымянных тел зарегистрировано не было.

Евгению дома ждет 7-летний сын, которого она в этом году отправила в первый класс.

Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, черные волосы, голубые глаза. В день пропажи была одета в красное пальто и черные полусапожки.

Всех, кто знает о местоположении Евгении Матвеевой, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.