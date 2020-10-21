Глава Башкирии в одном из районов снял карантин

На портале правовой информации появился указ главы Башкирии Радия Хабирова, который снимает карантин в Белорецком районе республике. Ограничительные меры были введены из-за распространения бешенства.

Карантин действовал на территории села Сосновка Белорецкого района с 12 августа на протяжении двух месяцев. В течение всего времени, пока действовал карантин, в районе был запрещен отлов диких животных, а также проведение выставок, вывоз и торговля скотом.

В документе сказано, что ограничения снимаются 12 октября. Указ вступил в силу.