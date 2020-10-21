В Башкирии мужчина зарезал двух женщин и устроил поджег

Фото Следственного комитета

Следственный комитет в Башкирии проинформировал о результатах рассмотрения уголовного дела против 43-летнего уроженца Бирска. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление ( пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 29 декабря 2019 года обвиняемый пришел домой к своей 52-летней знакомой с просьбой дать ему деньги в долг. Когда та отказала, мужчина разозлился и начал наносить ей удары ножом. В тот момент домой пришла 81-летняя мама пострадавшей, фигурант уголовного дела решил также убрать свидетеля и убил ее при помощи того же ножа. После он поджег дом и скрылся.

Тела погибших обнаружили уже во время тушения пожара. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый отрицает. Дело в настоящий момент уже передано в суд.