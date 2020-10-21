«Это был огромный стресс»: молодая мать из Уфы, больная раком, потеряла из-за страшной болезни отца

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30-летняя уфимка Айсылу Даянова, которая борется с раком головного мозга, рассказала своим подписчикам в социальных сетях о своем самочувствии и дальнейших планах на лечение. Также молодая мать поделилась и одним из самых печальных моментов своей жизни, когда онкология забрала жизнь ее родного отца.

- Я лечилась, боролась, говорила себе, что обязательно поправлюсь. А тут резко папа заболел. Вот он никогда не курил, ни одну сигарету, а тут у него рак легких находят. Сначала жидкость в легких, а оказалось, что злокачественная опухоль. На моих глазах мой папа умирает… Для меня это был огромный стресс, - со слезами признается молодая женщина.

Также Айсылу говорит, что часто себя плохо чувствует, испытывает слабость, но не хочет сдаваться болезни.

- Хочу выжить, жить – ради дочки, ради себя. Не хочу сдаваться, хочу бороться за каждый день, но пока слабо получается. То ли апатия, депрессия накатывает, то ли осень так влияет. Сейчас бы с подругами гулять, работать, а ты просто лежишь – или ноги не ходят, или просто нет сил, - вздыхает уфимка.

Напомним, что о своем диагнозе уфимка узнала в декабре 2019 года – ее долгое время беспокоили головная боль, шум в ушах, ухудшение зрения. Тогда она отправилась на МРТ, где у Айсылу выявили злокачественную опухоль головного мозга. Уфимка прошла курс лучевой терапии, из-за которого поправилась на 14 килограммов, но верит, что болезнь обязательно отступит.