«Врачи дали год, 8 месяцев уже прошло»: больной раком молодой матери из Уфы все хуже и хуже

К сожалению, лечение не дает положительных результатов, и женщине становится все хуже и хуже.

30-летняя Айсылу Даянова больная раком рассказала в своем Инстаграме о самочувствии. К сожалению, лечение не дает положительных результатов, и женщине становится все хуже и хуже.

- Пожалуйста, не спрашивайте «что говорят врачи?», ничего они не говорят. Только один год дали, 8 месяцев уже прошло. Мне с каждым днем все хуже и хуже. Нескончаемые боли, температура, сводит и скручивает ноги и руки. Это ответ на вопрос «как ты себя чувствуешь». И да, все мы умрем. Без жалости. Просто не повезло, - написала Айсылу.

Напомним, что о своем диагнозе уфимка узнала в декабре 2019 года – ее беспокоили головная боль, шум в ушах, ухудшение зрения. На МРТ у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга.