Татарстанская фирма вложит в придорожный сервис Башкирии 1 млрд рублей

Автозаправочные комплексы «с высоким уровнем обслуживания» появятся вдоль федеральных трасс М-5 и М-7

Татарстанская группа компаний «ТранзитСити» инвестирует в придорожный сервис Башкирии «около 1 млрд рублей». Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Фирма из соседнего региона построит пять автозаправочных комплексов «с высоким уровнем обслуживания» вдоль федеральных трасс М-5 и М-7. По словам Муратова, это создаст 180 рабочих мест. Он отметил, что «основная цель проекта – эффективное удовлетворение потребностей участников дорожного движения, а также развитие транспортной инфраструктуры Башкирии.

Напомним, о появлении инвесторов для придорожного сервиса Башкирии стало известно в июле 2020 года. Тогда на заседании у еще вице-премьера Андрея Назарова зампредседателя Госкомторговли сообщил, что ведомство ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые готовы вложить в строительство 25 объектов более 3 млрд рублей. Автозаправки должны включать в себя пункты питания и теплые туалеты.