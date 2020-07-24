2020-07-24T11:39:13+03:00
Общество

Власти Башкирии нашли инвесторов, которые вложат 3 млрд рублей в придорожный сервис

Эти деньги пойдут на строительство 25 объектов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия должна привести в порядок придорожный сервис до проведения Всемирной ФольклориадыБашкирия должна привести в порядок придорожный сервис до проведения Всемирной Фольклориады
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Нашлись инвесторы, готовые вложиться в развитие придорожных придорожного сервиса в Башкирии. Об этом стало известно ходе совещания в правительстве республики, которое провел вице-премьер Андрей Назаров. По его словам, развитие данной сферы приобрело «особую актуальность» в связи со Всемирной Фольклориадой, проведение которой запланировано на 2021 года.

«У нас есть возможность спокойно привести в порядок пункты придорожного сервиса и оставшийся год до мероприятия использовать максимально эффективно, – отметил Назаров. – Всё должно быть на уровне – кафе, автозаправочные станции, дороги. Количество пунктов цивилизованного придорожного сервиса должно существенно увеличиться».

На совещании определили «одно из важнейших» направлений сервиса: автозаправочные станции должны соответствовать современным стандартам. Необходимо, чтобы в них были пункты питания и теплые туалеты.

По словам зампредседателя Госкомторговли Валерия Белова, ведомство ведет переговоры с инвесторами, которые готовы вложить в строительство 25 объектов более трех миллиардов рублей. Муниципалитеты республики уже подбирают земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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