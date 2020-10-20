В Башкирии приостановят выплаты опекунам и ветеранам

На портале правовой информации Башкирии опубликован документ, согласно которому в республике на несколько месяцев приостановят выплаты некоторым категориям граждан. Согласно постановлению, в период с октября 2020 года по февраль 2021 года пособий будут лишены опекуны и родители ребенка-инвалида, а также ветераны труда.

Уточняется, что выплаты будут приостановлены только тем, кто не предоставил полный набор нужных документов. Недостающую документацию можно будет предоставить через портал госуслуг, систему «Адресная соцпомощь» и МФЦ.

Власти предполагают, что мера поможет упорядочить порядок выплат. Постановление опубликовано 17 октября за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.