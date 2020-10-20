Появились результаты проверки в уфимской школе, учителя которой обвинили в насилии над детьми

Насилие в отношении учеников не подтвердилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова огласила результаты проверки в уфимской школе, где учительницу младших классов обвинили в насилии над учениками. На педагога родителям пожаловался один из школьников – по его словам, преподаватель заклеивала одному однокласснику рот, а другого била об парту. Как заявила детский омбудсмен, факты насилия не подтвердились. А вот агрессивные высказывания в адрес учеников, наоборот, были доказаны и признаны самой учительницей.

– То, что касается скотча, физического насилия по отношению к детям – эти факты не подтвердились. Относительно аудиороликов, которые записал один из учеников [на котором учительница оскорбляет школьника] – эти факты подтвердились. Учительница с первого прослушивания призналась […] и попросила прощения у ученика и родителей, – сказала Скоробогатова. – Такой разговор с учеником, который ущемляет и оскорбляет его, недопустим в российской школе.

Омбудсмен добавила, что «учителя оставили в покое». «Самое главное – сделать работу над ошибками, и понять, для чего это ситуация нужна была», резюмировала Скоробогатова.