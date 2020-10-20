Известна личность 48-й жертвы коронавируса в Башкирии

В Башкирии зафиксировано очередная смерть от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Башкирии раскрыл личность 48-й жертвы коронавируса, о смерти которой стало известно сегодня, 20 октября. Умершей оказалась 55-летняя жительница Кушнаренковского района республики. Как пояснили в пресс-службе ведомства, у покойной были сопутствующие заболевания – сахарный диабет второго типа и ожирение.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 68 жителей республики, 69 было выписано по выздоровлению. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 9877 человек, а выздоровевших – 8755.