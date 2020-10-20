«Поражено 90% легких»: в одной из больниц Уфы умерла молодая женщина

К сожалению, тело все еще не отдали родственникам из-за очередей в морге

В воскресенье, 18 октября, в одной из больниц Уфы скончалась 35-летняя Эльвира М. (имена здесь и далее изменены - Ред.). У несчастной были поражены 90% легких – женщина умерла от пневмонии, но родные уверены, что пневмония развилась у нее из-за коронавируса.

Как рассказала «КП – Уфа», ее близкая подруга, месяц назад у Эльвиры начались проблемы с здоровьем, она легла в больницу на лечение. По предварительным данным, она подхватила коронавирус, на фоне которого развилась пневмония. В конечном итоге ее легкие были поражены на 90%, и женщина умерла.

К сожалению, тело все еще не отдали родственникам из-за очередей в морге. У Эльвиры остались супруг и маленькая дочь.

- Если даже молодые могут заразиться и умереть, что уж говорить про стариков... Так что я каждого из вас призываю носить маски, перчатки и в кармане антисептик. Пусть земля тебе будет пухом, - скорбит подруга.