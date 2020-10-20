Минздрав Башкирии намерен сократить очередь на КТ за счет ужесточения показаний для ее прохождения

В Башкирии введут ограничение на прохождение компьютерной томографии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Башкирии ужесточат показания для направления на компьютерную томографию [КТ] легких. Об этом на брифинге 20 октября сообщила заместитель главы ведомства Ирина Кононова.

Среди условий, которые позволят пройти КТ, чиновница назвала высокую температуру, лихорадку в течение нескольких дней, неэффективность лекарственной терапии и снижение сатурации [насыщение крови кислородом], а также наличие хронических заболеваний. В остальных случаях решение о том, чтобы выписать направление на КТ, будет принимать лечащий врач.

Отметим, необходимость в ужесточении показаний на прохождение КТ была вызвана огромными очередями в больницах Башкирии. Проблему во время оперативного совещания в правительстве признал глава республики Радий Хабиров.