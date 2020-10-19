Глава Башкирии признал наличие гигантских очередей на КТ легких

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров признал, что в больницах по всей республики появляются гигантские очереди на КТ легких. Он предложил врачам «провести разъяснительную работу» среди населения. По его словам, эта процедура не обязательна, если нет особых показаний.

- Сложилось такое мнение, что обязательно КТ нужно провести. И у нас огромные очереди в КТ. Мы за последний год такое количество установок новых поставили, не было такого никогда. Но даже мы сейчас задыхаемся, - заявил Хабиров.

По словам Хабирова, людям надо объяснять, что КТ легких без показаний проводить не обязательно.

-Чтобы люди не думали, что только КТ спасает, - подчеркнул глава Башкирии.

Как выяснилось, всего в Башкирии за время пандемии коронавируса провели более 60 тысяч исследований легких. Врачам удалось обнаружить около 700 случаев онкологических заболеваний.