В Башкирии прекращены поиски мужчины, который уехал на личном авто

К счастью, Евгений Плисов нашелся живым и здоровым.

Волонтеры «Отклика» свернули поиски 35-летнего жителя Стерлитамака, который пропал 15 октября. К счастью, Евгений Плисов нашелся живым и здоровым. Где находился трое суток, почему не связался с родными, история умалчивает.

Напомним, что мужчина уехал на своем автомобиле, никому и ничего не сказав. Трое суток он не выходил на связь и не заходил в соцсети. В последний раз его видели в день пропажи на АЗС с девушкой. Благо, все закончилось благополучно. Но родственники успели напугаться - обратились к поисковикам.