В Башкирии ищут молодого мужчину, который пропал на своем автомобиле

Мужчина не предупредил родных о том, когда вернется и куда собрался

В Стерлитамаке ведутся поиски 35-летнего Евгения Плисова, который 15 октября сел в свой автомобиль Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении. Мужчина не предупредил родных о том, когда вернется и куда собрался. Со слов очевидцев, в последний раз его видели в день пропажи в компании девушки на АЗС – «потеряшка» заправлял свой автомобиль на Раевском тракте в Стерлитамаке. К слову, в соцсетях мужчина был в сети в последний раз тоже 15 октября.

Автомобиль: белый Hyundai Solaris, госномер О199УМ102;

Приметы Евгения: рост 170 см, телосложение среднее, волосы русые короткие, глаза карие.

Был одет в черную дубленку с меховым воротником и манжетами, черный джемпер, темно-синие джинсы, черные замшевые туфли. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.