В центре Уфы появились новые запрещающие знаки

В пресс-службе городской госавтоинспекции сообщили об изменениях, которые произошли в центре Уфы. В сообщении уточняется, что теперь на Коммунистической улице появились два новых ограничивающих знака.

В ГИБДД напомнили, что на этой улице была сделана реконструкция, в результате которой расширили пешеходную зону и сократили дорогу на одну полосу движения. В результате вместе с администрацией в ведомстве приняли решение ограничить стоянку автомобилей на Коммунистической на участке от Ленина,7 до пересечения с улицей Карла Маркса».

В настоящий момент на этом участке установили дорожный знак «Стоянка запрещена» с дополнительным дорожным знаком «Работает эвакуатор».