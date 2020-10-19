Находится в сопоре: врачи рассказали о состоянии отравившейся в гараже уфимке

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Стало известно состояние 18-летней уфимки, которую нашли без сознания в подземном гараже в Сипайлово. Руфину А. с симптомами отравления угарным газом медики отвезли в реанимацию городской клиники. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь молодой девушки, но ее состояние по-прежнему внушает опасение.

- Состояние стабильно тяжелое, сознание сопор, гипоксическое поражение головного мозга, - сообщил источник «КП-Уфа».

Напомним, что в минувший четверг в подземном гараже, в салоне элитной иномарки обнаружили молодую пару – 18-летних Руфину А и Альфреда Ш. Молодые люди надышались выхлопами угарного газа: к приезду медиков парень уже скончался, а девушка еще подавала признаки жизни. Сейчас республиканский следственный комитет проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.