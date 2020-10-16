Следователи выясняют обстоятельства смертельного отравления молодой пары из Уфы

Фото: Рустем Ахунов

В минувший четверг, 15 октября, в уфимском микрорайоне Сипайлово обнаружили молодую влюбленную пару в бессознательном состоянии. Как выяснилось, 18-летние парень и девушка были найдены в одном из подземных гаражей на улице Набережная реки Уфы. Сейчас Следком по Башкирии проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагического происшествия.

По данным следкома по Башкирии, молодых людей нашли в автомобиле с признаками отравления угарным газом. На момент обнаружения парень уже не дышал, а девушка подавала признаки жизни. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального управления СКР, девушка на данный момент находится в больнице.

Сотрудники следственного комитета проводят дсоледственную проверку по данному факту. Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.