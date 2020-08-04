2020-08-04T14:14:34+03:00
Общество

«Головные боли, шум в ушах, а потом начала слепнуть»: у молодой уфимки обнаружили смертельную болезнь

30-летняя Айсылу Даянова борется с раком ради дочери
Эльвина АПАРИНА
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Айсылу сделали операцию по удалению опухоли в марте 2020 года, затем она прошла курсы химиотерапии, сейчас живет лишь на уколах и таблетках.Айсылу сделали операцию по удалению опухоли в марте 2020 года, затем она прошла курсы химиотерапии, сейчас живет лишь на уколах и таблетках.
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Целых три года 30-летняя уфимка Айсылу Даянова мучилась от головных болей и мигрени. Врачи лишь размахивали руками, ставили остеохондрозы, переутомление и даже депрессии.

В декабре 2019 года Айсылу становилось все хуже – у женщины появился шум в ушах, а потом она начала слепнуть.

- Выхожу, например, из автобуса, и резко перестаю видеть, в глазах туман. После этого я уже начала обивать пороги больниц, сходила на МРТ (магнитно-резонансная томография – Ред.), по результатам которой узнала, что у меня в голове опухоль размером с куриное яйцо, рак мозга третьей стадии, - рассказала Айсылу «КПУфа».

Айсылу сделали операцию по удалению опухоли в марте 2020 года, затем она прошла курсы химиотерапии, сейчас живет лишь на уколах и таблетках. Чувствует себя женщина плохо – у нее отказали ноги.

Дочь Айсылу сейчас находится у бабушки в деревне

Дочь Айсылу сейчас находится у бабушки в деревне

- В первый раз, когда зашла в онкологический диспансер, я плакала, нет, я рыдала. Думала, за что мне это. Почему я? Я только жить начинаю! На этот год были планы, с Дианой (дочерь – Ред.) в мае в санаторий съездить, на права отучиться, пополнения в семье хотели, в Турцию на море слетать мечтали. Все изменилось в один миг. Жизнь разделилась на до и после. И если суждено умереть, то оставшееся время я хотела бы провести с любимыми мне людьми, сказать, что их очень люблю! Они самое дорогое в этой жизни! – говорит Айсылу.

У женщины растет пятилетняя дочь, но ухаживать за ней Айсылу не может в силу своего состояния, Диану пока отправили к бабушке в деревню. Айсылу осталась без дохода, с работы она была вынуждена уволиться.

Препараты и уколы стоят немаленьких денег, поэтому семья Айсылу вынуждена открыть сбор средств. Если вы хотите помочь молодой матери победить рак, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка.

Номер карты – 5469 0600 1876 8793.

ИСТОЧНИК KP.RU

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