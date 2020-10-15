Мать под подпиской о невыезде: подробности загадочной гибели пятимесячной девочки из Уфы

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История со скоропостижной кончиной пятимесячной девочки в Уфе получила неожиданное продолжение. Напомним, в начале сентября этого года «КП-Уфа» удалось выяснить, что в одной из квартир в уфимской Черниковке было обнаружено тело маленького ребенка. Мама малышки буквально билась в истерике и не могла связать двух слов.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мама девочки, 18-летняя Инна С. (имя изменено. – Ред) сама воспитанница детского дома. К счастью, психологическую и финансовую помощь ей оказала волонтер, которая участвует в программе наставничества. Она и ее супруг полностью взяли на себя организацию похорон ребенка.

Сразу же после трагедии правоохранительные органы начали доследственную проверку, в ходе которой выяснилось, что малышка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», основная версия произошедшего такая: мать случайно уронила ребенка в ванной после купания.

Сейчас по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Мать находится под подпиской о невыезде.