«Мама плачет, не может связать двух слов»: в Уфе обнаружили тело пятимесячного малыша

Фото: Рустем Ахунов

В минувшую среду, 8 сентября, в одном из домов в Уфе было обнаружено тело пятимесячной девочки. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», у ребенка были обнаружены телесные повреждения, в том числе кровоподтеки на голове, плечах и ссадина на предплечье. Малышку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Вскоре о гибели малышки стало известно уфимским волонтерам, которые решили помочь матери ребенка с похоронами. В своих социальных сетях они сначала объявили сбор денег на ритуальные услуги, а затем заявили, что тело из морга не отдают.

- Мама плачет, не может связать двух слов. Хочу сказать, что сегодня похороны не состоятся. Тело не выдают из морга, потому что так требует следственный комитет, - рассказала в истории на своей странице одна из волонтеров.

Добровольцы рассказали, что мама ребенка – выпускница одного из детских домов Уфы. Она обнаружила тело своего малыша в кроватке днем, 8 сентября. По версии матери, ребенок отрыгнул и захлебнулся.

Оперативно связаться с пресс-службой следкома по Башкирии «КП-Уфа» не удалось.