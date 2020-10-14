Под Уфой 80-летний пенсионер надругался над первоклассницей

Сам 80-летний мужчина не признал своей вины в надругательстве Фото: Олег ЗОЛОТО

Шокирующий инцидент произошел в минувший понедельник в Уфимском районе: там 40-летняя жительница деревни Ягодная поляна обратилась в полицию с заявлением, что над ее малолетней дочерью надругались. Каково же было удивление оперативников, когда они задержали подозреваемого – растлителем первоклассницы оказался 80-летний сосед, который улучил, когда девочка останется одна и заманил ее к себе во двор. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», зареванная малышка сразу сообщила о случившемся матери, а та уже написала заявление в полицию.

- Пенсионера задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет», - добавил собеседник «КП-Уфа».

Напомним, что подобный случай произошел на днях в Уфе – на третьеклассницу в ее собственном подъезде напал извращенец, когда девочка возвращалась домой из школы, после чего надругался над ребенком. Насильника задержали, и сейчас с ним работают следователи